Alanya 'Şiddete hayır' diyecek
25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde farkındalık yaratma ve bilinçlendirme adına çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 25 Kasım öncesi ise 22 Kasım'da dayanışma ve bilgilendirme çadırı kurulacak
25 KASIM Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Alanya’da 20 STK bir araya gelerek 'Kadına Karşı Şiddete Hayır' deklarasyonuna imza atmıştı. Antalya Barosu Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’nun çağrısı ile buluşan tüm STK’ların ardından, 25 Kasım için Alanya’da bugün dayanışma ve bilgilendirme çadırı açılacak. Saat 12.00’de açılacak çadır, 24 Kasım tarihine kadar açık kalacak. Çadırda 25 Kasım’ın anlamına uygun etkinlikler gerçekleştirilecek. Antalya Barosu avukatları ile Alanya’da görev yapan psikologların bilgilendirme yapacağı çadırda, kadın şarkıları eşliğinde dayanışma sergilenecek.
GÜLSEREN YILMAZ ANILACAK
25 Kasım'da ise 12.00'de Hanönü Mezarlığı'nda, boşanmak istediği için eşi tarafından vücudunun 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gülseren Yılmaz mezarı başında ziyaret edilecek.
‘ŞİDDETE HAYIR DİYEN HERKESİ BEKLİYORUZ’
Aynı gün saat 18.00'de de Atatürk Anıtı önünde toplanılarak, gece yürüyüşü gerçekleştirilecek. Antalya Barosu Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Dönem Başkanı Melek Depren "Tüm bu etkinliklere Alanya’da yaşayan ve 'Şiddete hayır' diyen herkesi bekliyoruz" dedi.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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