Alanya SGK yeni yerinde hizmet vermeye başladı

YILLARDIR Başkent Hastanesi karşısındaki kiralık ofiste hizmet veren kurum, inşaatı bir yıldır süren ve tamamlanan yeni binasına geçti. Alanya Otogarı'nın kuzey girişinde yer alan yeni binaya vatandaşlar ilk günden akın etti. SGK Alanya Müdürü Muharrem Kaya, SGK'nın yeni binası hakkında açıklama yaptı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun binanın tamamlanmasında büyük katkısı olduğunu söyleyen Kaya, Dim TV'ye (dimtv.tv) şu bilgileri verdi: “Eski binamızın fiziki koşulları yetersizdi. 27 Nisan 2018 tarihi itibariyle yeni hizmet binamıza taşındık. Burada Alanya halkına daha sağlıklı hizmet vereceğimiz için heyecanlıyız. Heyecanımız yatıştıkça hizmet kalitemiz de artacak. Alanya’ya hayırlı uğurlu olsun. Başta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve 2015 yılından bu yana binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim.”