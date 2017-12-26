Alanya Sevdalıları yeni yönetimi toplandı

Haber: Alper KUTAY

DERNEK başkanlığına Kemal Yetgin’in yerine İsmail Keleş getirildi. Denetleme kurulunda ise Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeğeni ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlunun oğlu Emirhan Çavuşoğlu yer aldı. Keleş başkanlığındaki dernek yönetiminde Ömer Özdemir, Adnan Çarşambaoğlu, Ayhan Özalp ve Habil Subaşı yer aldı. Keleş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Alanya Sevdalıları Derneği Alanya'ya hizmet etmek, Alanya'nın değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberlik, dayanışma yardımlaşma amacı için kurulmuş bir kurumdur. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu davaya gönül veren emeği geçen arkadaşlardan şimdi bayrağı bizler teslim aldık. Bazı özel nedenlerden ötürü derneğimize hizmet etmiş arkadaşlarımız şu anda aramızda değildir. Geçmişte yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Biz kırıcı değil yapıcı olmak için buradayız. Bu şehrin ihtiyacı olan vatana ihanet etmeyen her kesimden, siyasi görüşüne, etnik kökenine bakmaksızın herkesi kucaklayan anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Şehrin dinamikleriyle, siyasi parti teşkilatları, sivil toplum örgütleri ve medya ile birlikte Alanya'nın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz. Sevdası Alanya olan yeni yönetim kurulu arkadaşlarımız ile beraber Alanya Sevdalıları Derneği, doğusundan batısına, gencinden yaşlısına şehrimize herkesin sesi olmaya devam edecek. 5 Ocak 2018 Cuma günü saat 15.00'de derneğimizin yeni yerinde yapacağımız açılışımıza tüm Alanya sevdalılarını davet ediyoruz."