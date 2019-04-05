Alanya şehitlerini unutmadı

ALANYA Emniyet Müdürlüğü tarafından okutulan mevlitte, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Emniyet Müdürü Yardımcısı Hacı Duman ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Doğu İlçelerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı da hazır bulundu.

Şehit Özel Harekat Polisi Coşkun Nazilli, 27 Mart 2016 tarihinde PKK’lı teröristlerin kurduğu hain tuzakta hayatını kaybetmişti. Alanya halkı şehidini binlerce kişinin katıldığı bir törenle uğurlamıştı. Sonrasında da şahadet yıldönümlerinde de mevlit okutarak Şehit Nazilli’ye ve tüm şehitlerimize saygı ve sevgisini göstermeye devam etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 14:09