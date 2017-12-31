Alanya şehitlerini andı: Güzelbağ'da ahde vefa

GÜZELBAĞ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği şehide ahde vefa seneyi devriyesinde anma programı düzenlendi ve şehitler için Mevlit okutuldu. Programa Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir, Esnaf Odası Başkan Adayı Duran Şimşek, Alsev Başkanı İsmail Keleş ve ekibi, Güyader Başkanı Bilal Talaşoğlu, Güzelbağ Jandarma Komutanları, Konaklı Esnaf Derneği Başkanı Hilmi Uyar, Güzelbağ Okul Müdürü ve Öğetmenleri, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güzelbağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu organizasyonun her yıl 26 Aralık tarihinde geneleksel hale getirileceğini belirtti.