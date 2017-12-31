Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
31 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
31 Aralık 2017 Yeni Alanya...
Cep telefonu faturalarına zam geliyor
Cep telefonu faturalarına zam geliyor
Kilo verebilmek için ne kadar yürümeniz gerekiyor?
Kilo Vermek İçin Ne Kadar...
31 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
31 Aralık 2017 Antalya -...

Alanya şehitlerini andı: Güzelbağ'da ahde vefa

Alanya'da yeni kurulan Güzelbağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği etkinlik gönülleri fethetti. Derneğin hazırladığı şehide ahde vefa seneyi devriyesinde anma programı yapıldı ve Mevlit okutuldu

Alanya şehitlerini andı: Güzelbağ'da ahde vefa

Alanya'da yeni kurulan Güzelbağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği etkinlik gönülleri fethetti. Derneğin hazırladığı şehide ahde vefa seneyi devriyesinde anma programı yapıldı ve Mevlit okutuldu

31 Aralık 2017 Pazar 09:27
Alanya şehitlerini andı: Güzelbağ'da ahde vefa
banner404

GÜZELBAĞ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği şehide ahde vefa seneyi devriyesinde anma programı düzenlendi ve şehitler için Mevlit okutuldu. Programa Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir, Esnaf Odası Başkan Adayı Duran Şimşek, Alsev Başkanı İsmail Keleş ve ekibi, Güyader Başkanı Bilal Talaşoğlu, Güzelbağ Jandarma Komutanları, Konaklı Esnaf Derneği Başkanı Hilmi Uyar, Güzelbağ Okul Müdürü ve Öğetmenleri, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güzelbağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu organizasyonun her yıl 26 Aralık tarihinde geneleksel hale getirileceğini belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 31.12.2017 09:41
Anahtar Kelimeler:
AlanyaGüzelbağ Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da yılbaşı nerede kutlanır?
Alanya'da yılbaşı nerede kutlanır?
Bebeklerini kaybeden aileler, hastanenin hatasıyla ikinci kez yıkıldı
Bebeklerini kaybeden aileler, hastanenin hatasıyla ikinci kez yıkıldı
FETÖ'nün izdivaç yöntemi: Mini etek giyin, içki için
FETÖ'nün izdivaç yöntemi: Mini etek giyin, içki için

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim