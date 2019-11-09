Alanya şehidini unutmadı

Ramazan ÖZDEMİR

GEÇTİĞİMİZ yıl Hakkari’nin Şemdinli bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan ve naaşı Alanya’da toprağa verilen Yusuf Önder’in sene-i devriyesinde Eşgilik Düğün Salonu’nda mevlit okutuldu. Mevlid programına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Emniyet Müdürü Alper Avcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Edilen duaların ardından mevlide gelen vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.