Alanya seçmeni 'Türel' dedi

ALANYA'DA gece saat 24.10 itibariyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 669 sandıktan 443'ünün sonucu netleşti. Bu sonuçlara göre yaklaşık 110 bin oydan 55 bin 580'ini Türel, 49 bin 78'ini ise Böcek aldı. Türel'in 443 sandık sonucuna göre Alanya seçmeninden aldığı oy oranı yüzde 53.11 olurken, Böcek'in oranı ise yüzde 46.89'da kaldı.
ANTALYA BŞB
TEPE MAHALLESİ 1230 NO'LU SANDIK
MENDERES TÜREL 118
MUHİTTİN BÖCEK 71
ANTALYA BŞB
GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1058 NOLU SANDIK
CHP : 129
AK Parti: 107
DP : 3
DSP : 1
BAĞIMSIZ: 1
ANTALYA BŞB
SARAY MAHALLESİ 1172 NOLU SANDIK
CHP : 138
AK PARTİ: 109
ANTALYA BŞB
AVSALLAR ENDÜSTRİ MESLEK 1017 NUMARALI SANDIK
CHP: 164
AKP:75
ANTALYA BŞB
ŞEKERHANE MAHALLESİ 1222 NOLU SANDIK
CHP 131
AK PARTİ 116
ANTALYA BŞB
AVSALLAR MAHALLESİ 2022 NOLU SANDIK
CHP: 116
AK PARTİ: 116
ANTALYA BŞB
CİKCİLLİ MEHMET EMİNE ÖNCÜ 2051 NUMARALI SANDIK
AK PARTİ:163
CHP:104
ANTALYA BŞB
GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1073 NUMARALI SANDIK
AK PARTİ :116
CHP: 120
ANTALYA BŞB
KONAKLI MAHALLESİ GAZİ İLKOKULU 2023 NUMARALI SANDIK
MHP:116
İYİ Parti:146Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 00:16