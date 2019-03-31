Alanya seçmeni 'Türel' dedi

ALANYA'DA gece saat 24.10 itibariyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 669 sandıktan 443'ünün sonucu netleşti. Bu sonuçlara göre yaklaşık 110 bin oydan 55 bin 580'ini Türel, 49 bin 78'ini ise Böcek aldı. Türel'in 443 sandık sonucuna göre Alanya seçmeninden aldığı oy oranı yüzde 53.11 olurken, Böcek'in oranı ise yüzde 46.89'da kaldı.

ANTALYA BŞB

TEPE MAHALLESİ 1230 NO'LU SANDIK

MENDERES TÜREL 118

MUHİTTİN BÖCEK 71

ANTALYA BŞB

GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1058 NOLU SANDIK

CHP : 129

AK Parti: 107

DP : 3

DSP : 1

BAĞIMSIZ: 1

ANTALYA BŞB

SARAY MAHALLESİ 1172 NOLU SANDIK

CHP : 138

AK PARTİ: 109

ANTALYA BŞB

AVSALLAR ENDÜSTRİ MESLEK 1017 NUMARALI SANDIK

CHP: 164

AKP:75

ANTALYA BŞB

ŞEKERHANE MAHALLESİ 1222 NOLU SANDIK

CHP 131

AK PARTİ 116

ANTALYA BŞB

AVSALLAR MAHALLESİ 2022 NOLU SANDIK

CHP: 116

AK PARTİ: 116

ANTALYA BŞB

CİKCİLLİ MEHMET EMİNE ÖNCÜ 2051 NUMARALI SANDIK

AK PARTİ:163

CHP:104

ANTALYA BŞB

GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1073 NUMARALI SANDIK

AK PARTİ :116

CHP: 120

ANTALYA BŞB

KONAKLI MAHALLESİ GAZİ İLKOKULU 2023 NUMARALI SANDIK

MHP:116

İYİ Parti:146

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 00:16