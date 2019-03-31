Alanya seçmeni 'Türel' dedi

Açılan 443 sandığın sonucuna göre Alanya seçmeninin Antalya Büyükşehir Belediyesi seçimlerindeki tercihi Menderes Türel oldu

Alanya seçmeni 'Türel' dedi
banner404

ALANYA'DA gece saat 24.10 itibariyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 669 sandıktan 443'ünün sonucu netleşti. Bu sonuçlara göre yaklaşık 110 bin oydan 55 bin 580'ini Türel, 49 bin 78'ini ise Böcek aldı. Türel'in 443 sandık sonucuna göre Alanya seçmeninden aldığı oy oranı yüzde 53.11 olurken, Böcek'in oranı ise yüzde 46.89'da kaldı.

ANTALYA BŞB 
TEPE MAHALLESİ 1230 NO'LU SANDIK

MENDERES TÜREL 118
MUHİTTİN BÖCEK  71

ANTALYA BŞB 
GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1058 NOLU SANDIK 

CHP    : 129 
AK Parti: 107
DP    : 3
DSP    : 1 
BAĞIMSIZ:  1

ANTALYA BŞB 
SARAY MAHALLESİ 1172 NOLU SANDIK 
CHP    : 138
AK PARTİ: 109

ANTALYA BŞB

AVSALLAR ENDÜSTRİ MESLEK 1017 NUMARALI SANDIK

CHP: 164

AKP:75

ANTALYA BŞB 
ŞEKERHANE MAHALLESİ 1222 NOLU SANDIK

CHP 131
AK PARTİ 116 

ANTALYA BŞB

AVSALLAR MAHALLESİ 2022 NOLU SANDIK
CHP: 116
AK PARTİ: 116

ANTALYA BŞB

CİKCİLLİ MEHMET EMİNE ÖNCÜ 2051 NUMARALI SANDIK

AK PARTİ:163

CHP:104

ANTALYA BŞB

GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1073 NUMARALI SANDIK

AK PARTİ :116
 CHP: 120

ANTALYA BŞB

KONAKLI MAHALLESİ GAZİ İLKOKULU 2023 NUMARALI SANDIK

MHP:116

İYİ Parti:146

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2019, 00:16
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da hangi aday yarışı önde götürüyor?...
Alanya'da hangi aday yarışı önde götürüyor?...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472