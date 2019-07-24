Alanya Şebnem için seferber oldu: Önce AHEP koştu

Ceren ŞAHİN

ALANYA halkı, evladını yalnız bırakmadı. Temmuz ayında yeniden kapısını çalan kanseri, ikinci kez yenmek için ilik nakline ihtiyacı olan Şebnem Köseoğlu’nun çağrı mektubu ve Dim Medya’nın önderliği ile başlayan kampanyanın ardından, halk Atatürk Anıtı’nda buluştu. Alanya dinamikleri Şebnem için çağrı yapmaya devam ederken, farkındalık yaratmak için projeler üretildi ve hızlı bir şekilde hazırlık çalışmalarına da başlandı.

SİPAHİOĞLU KOLLARI SIVADI

CHP’li İç Mimar Gökhan Sipahioğlu, ilik bekleyen Şebnem Köseoğlu için kolları sıvadı. Kanserle tanışan ve yardıma ihtiyacı olan hastalar kadar donör adaylarının da bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Sipahioğlu, Başkent Üniversitesi Dahiliye Doktoru Fatih Demirci ile görüşmeler gerçekleştirerek, verilecek bir seminerin fitilini ateşledi. Seminere daha evvel aynı hastalığı yenerek hayata ikinci kez başlayan oyuncu Açelya Elmas da katılım sağlayacak.

AMAÇ: HAREKETE GEÇİRMEK

Alanya protokolünün tam kadro davet edileceği organizasyona STK temsilcileri de katılım sağlayacak. Seminerle birlikte hem kök hücre bağışına yönelik farkındalığın artması, hem de hastalık sürecine ilişkin merak edilenlerin uzman ağızlar tarafından açıklığa kavuşturulması amaçlanıyor. Yanı sıra organizasyon kapsamında ateşlenen fitilin halka yayılması için Alanya’nın bütün dinamiklerinin harekete geçmesi bekleniyor. Sipahioğlu’nun fikir babalığını üstlendiği organizasyon Oba Olive Garden-Barbecue çatısı altında Cuma günü saat 19.30’da gerçekleşecek.

AHEP ŞEBNEM İÇİN TEK YUMRUK

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi akademik kadrosu ve öğrencileri de, aynı zamanda üniversitenin akademik personeli olan Şebnem Köseoğlu için Atatürk Anıtı’nda buluştu.

‘TEKRAR ARAMIZA DÖNECEK’

AHEP Üniversitesi Rektörü Mehmet Durdu Öner, Şebnem’e sevgilerini iletirken, sağlığına kavuşarak Alanya’ya döneceğine dair inancının tam olduğunu söyledi. Şebnem’in akademiye başladığı günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer aldığını ifade eden Öner “Şebnem bizim gerçekten çok önem verdiğimiz, çok sevdiğimiz bir akademik personelimiz. Hatta şunu söyleyebilirim, üniversitemizin aldığı ilk akademik personel. Kendisi de bu tür yardım etkinliklerini her zaman düzenleyen birisi. Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda Feridun Düzağaç konseri düzenlemiş ve organizasyon LÖSEV’in yararına yapılmıştı. Arkasından diploma törenimizde çok emekleri oldu. Eminim kendisi bu mücadeleyi de kazanacak ve tekrar aramıza dönecek. Bütün Alanya'dan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ŞEBNEM İÇİN BURADAYIZ’

Alanya’nın evladı Şebnem için herkesi seferber eden kampanyanın fitilini ateşleyen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim de AHEP’liler ile birlikte bağış çadırındaydı. Dim yapmış olduğu açıklamada Şebnem’in her daim destekçisi olduğunu vurgulayarak “Sevgili Şebnem Köseoğlu için buradayız. Tabi onun çalıştığı kurum olan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin hocalarını, öğrencilerini, daha doğrusu tüm kadrosunu burada görmek beni mutlu etti. Onların bu olaya sahip çıkması çok gurur verici. Sevgili Şebnem’i yaşatacağız inşallah. Onun ihtiyacı bir ilik belki ama burada Alanya halkının da sevgili Şebnem için ne yaptığı önemli. Yani toplumsal dayanışmamızı da bir şekilde göstermemiz lazım. Bu bakımdan burada olmak son derece elzem. Şebnem bu olayı başından beri çok şeffaf bir biçimde, her aşamayı kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak götürdü. Şebnem bir hasta değil, kesinlikle iyileşecek ve aramıza dönecek, bunu biliyoruz, bundan eminiz. Bundan sonraki süreç onun için çok daha önemli, bizler ona moral vermek için buradayız” şeklinde konuştu.

GENÇLİKTEN DE DESTEK GELDİ

Öte yandan gençlik örgütlerinden de Şebnem Köseoğlu’na tam destek geldi. CHP ve İyi Parti’nin gençlik kolları el ele vererek 26 Temmuz Cuma günü (Yarın) Kızılay Kan Bağış Çadırı’na giderek kök hücre bağışçısı olacaklarını Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile duyurdular. Yanı sıra Alanya’daki herkesi Şebnem ve diğer hastalar için duyarlı olmaya davet ettiler.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 23:42