Alanya sanayi esnafı sezonu değerlendirdi

Alanya'yı karış karış gezip sokağın, halkın ve esnafın nabzını tutmaya devam Dim TV (dimtv.tv) muhabirleri bugün Mahmutlar Sanayisi'ne giderek esnaftan sezon değerlendirmesi aldı

Alanya sanayi esnafı sezonu değerlendirdi
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TURİZM bereketi sanayiyede yansıdı'Sanayi esnafı "Alanya'da işlerin sezonda iyi gitmesi otellerin doluluk oranlarıyla alakalı. Alanya'ya turist gelirse otelci kazanır. Otelci kazanırsa işyerleri tadilata girer ve bize ekmek çıkar" dedi. Kış aylarında hareketlenen mobilya işiyle uğraşan esnaflar sezonun bitmesini bekliyor.
Ayrıntılar saat 18.00'da Dim Tv(dimtv.tv)Ana Haber Bülteni'nde.

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