Alanya Sanayi esnafı dertli

Halkın, sokağın ve Alanya'nın nabzını tutmaya devam eden Dim Tv bugün Alanya Sanayi esnafının dertlerini dinledi

Alanya Sanayi esnafı dertli
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İŞLERİNİN normal olduğunu söyleyen bir grup esnaf olsa da "borç batağındayız, Allah'a emanet ayakta durmaya çalışıyoruz" diyen bir başka esnaf grubu da içini Dim Tv"ye döktü.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

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