Alanya Sanayi esnafı dertli

İŞLERİNİN normal olduğunu söyleyen bir grup esnaf olsa da "borç batağındayız, Allah'a emanet ayakta durmaya çalışıyoruz" diyen bir başka esnaf grubu da içini Dim Tv"ye döktü.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…