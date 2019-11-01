Alanya sanatla el ele verdi: Taş Heykel Sempozyumu başladı 

ALANYA 1 ay boyunca sanata doyacak. Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu bugün itibariyle başladı. Alanya’nın farklı köşelerinde sergiye açılan birbirinden güzel heykellere yenileri eklenecek. Heykeltraşlar Alanya’ya yeni izler bırakacak. Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Bülent Çınar sempozyumun ilk gününde Dim TV (dim.tv.tv) mikrofonlarına konuştu. Sempozyuma ilişkin bilgiler veren Çınar, Alanya halkını bu heyecana ortak olmaya davet etti.

‘HEYKELLERİMİZLE TARİHE BİR KÖŞE TAŞI BIRAKIYORUZ’

Çınar 16 yıl öncesine değinerek başladığı konuşmasında eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioplu’na teşekkür etti ve “16 yıl önce bu etkinliği ilk başlatanlardanım. Öğrencilerimle gelmiş ve metal heykeller yaparak başlamıştık. Proje sonrasında taş heykele dönüştü ve uluslararası düzeye taşındı. Sanıyorum ki Alanya’nın şu an 160'tan fazla heykeli var. Bu bizim gibi bir ülke için büyük bir nimet. Alanya, Avrupa standartlarında bir şehir diyebilirim. Dolayısıyla bu tip sempozyumların da yapılması şart. Alanya’ya kazandıran ve Alanya’yı güzelleştiren bir etkinlik. Zaten turistlerin gösterdiği ilgiden de anlaşılıyor bu. Doğru bir şey yaptığımızdan eminim. Alanya'yı güzelleştirdiğimizden eminim. Heykellerimizle bu tarihe ait bir köşe taşı bırakıyoruz. 300 yıl sonra dönüp baktıklarında, insanlar bu tarihte yapılan bu eserleri görecekler. Dolayısıyla biz bir tarih yazıyoruz aslında. Şu anda tarihin yazılma aşamasının başındayız. Ben çok mutluyum burada olmaktan. Benim Alanya’ya 3’üncü gelişim ve Alanya'ya hediye ettiğim 3’üncü heykel olacak. Bizler burada bir ay boyunca taş yontuyor olacağız. Tüm Alanya halkını buraya davet ediyorum. Gördükleri heykellere ne kadar emek verildiğine bizzat tanıklık etmelerini öneriyorum” ifadelerini kullandı.