Alanya Sanat Sokakları sezona hazır

GELEN başvuruların öncelik sıralamasına göre kriterler belirlenerek yapıldığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, engelli bireylerin ve şehit yakınlarının taleplerini titizlikle değerlendirdiklerini ve kapasite ölçüsünde yer verdiklerini belirtti.

6 NOKTA ARALIKLARLA DENETLENİYOR

İskele Sanat Sokağı, Damlataş Sanat Sokağı, Mahmutlar Sanat Sokağı, Oba Sanat Sokağı, Kale Sanat Tezgahları ve Ucuz Halk Pazarı Sanat Tezgahları olmak üzere 6 ayrı noktada el sanatları tezgahları bulunuyor. Sanat Sokağı Denetim Komisyonu belirli aralıklarla sanat sokaklarında denetim yaparak uyulması gereken kuralları ve ürünlerin; Alanya yöresel sanatları, geleneksel sanatlar, el işi, örgü takı ve hediyelik eşyalar gibi el emeği ürünleri olup olmadığı denetimler sırasında inceleniyor.

BAŞKAN YÜCEL’DEN HEM SANATA KATKI HEM İSTİHDAM

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Alanya Belediyesi Sanat Sokakları ile 184 kişiye çalışma alanı kazandırarak hem istihdama hem de El Sanatlarına büyük katkı sağlıyor. Tarihimizin önemli unsurlarından biri olan el sanatlarının ve güncel sanatların sergilendiği bu alanlar hem yerli hem yabancı misafirlerimiz ve halkımız için sanat dallarını tanımak ve alışveriş yapmak için imkân sağlıyor. 2019 sezonu için tüm çalışmalar tamamlanmış olup tüm tezgahlarımız dolmuştur. Gösterilen ilgiye teşekkür ederiz." dedi.