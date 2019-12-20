Alanya Sanat Kurumu yeni yaşını kutladı
Alanya'nın tanınmış simalarından, Turizm Bakanlığı'ndan emekli Şafak Kuru tarafından kurulan Alanya Sanat Kurumu, 1. kuruluş yıldönümünü Başkent Restoran'da neşeyle kutladı
GÜNCEL 20.12.2019, 23:13
ARALARINDA çok sayıda sanatçının yer aldığı 70 kişinin katıldığı kutlamada konuşan Alanya Sanat Kurumu Başkanı Şafak Kuru "Alanya'da sanat ve sanatçının yanındayız. Alanyamızda sanatsal çalışmalarımız sürecek, 2020'de daha güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz" dedi. Konuklar, gece geç saatlere kadar canlı müzik eşliğinde eğlendiler.
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