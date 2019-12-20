Alanya Sanat Kurumu yeni yaşını kutladı 

ARALARINDA çok sayıda sanatçının yer aldığı 70 kişinin katıldığı kutlamada konuşan Alanya Sanat Kurumu Başkanı Şafak Kuru "Alanya'da sanat ve sanatçının yanındayız. Alanyamızda sanatsal çalışmalarımız sürecek, 2020'de daha güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz" dedi. Konuklar, gece geç saatlere kadar canlı müzik eşliğinde eğlendiler.

