Alanya sahillerinde cankurtaranlar tam gaz

19 Mart 2015 Perşembe 16:21
ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile Alanya Çevre Koruma ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) işbirliğiyle havuz için bronz ve plaj için gümüş sertifikalı cankurtaran eğitim kursları düzenleniyor. Eğitim sonunda düzenlenecek sınavın sonucuna göre başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak. Düzenlenen cankurtaran eğitimi programlarının önemine vurgu yapan A&P Divers'tan eğitmen Ahmet Polat, “Türkiye genelinde yapılan istatistiklere göre cankurtaranların görev aldığı sahillerde ölüm olayları yüzde 90 oranında azalıyor” dedi.
'HER AYRINTI DİKKATE ALINIYOR’
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili de yaptığı açıklamada, “Halkımızın ve misafirlerimizin can sağlığı bizler için her zaman ön planda. İnsanların huzurlu bir tatil için tercih ettiği bölgemizde acı olayların yaşanmaması için önlemlerimizi şimdiden alıyoruz. Alanya markası bilinciyle sezon öncesi her ayrıntıyı göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 15:28