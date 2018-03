Alanya sahillerinde cankurtaranlar tam gaz

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile Alanya Çevre Koruma ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) işbirliğiyle havuz için bronz ve plaj için gümüş sertifikalı cankurtaran eğitim kursları düzenleniyor. Eğitim sonunda düzenlenecek sınavın sonucuna göre başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak. Düzenlenen cankurtaran eğitimi programlarının önemine vurgu yapan A&P Divers'tan eğitmen Ahmet Polat, “Türkiye genelinde yapılan istatistiklere göre cankurtaranların görev aldığı sahillerde ölüm olayları yüzde 90 oranında azalıyor” dedi.

'HER AYRINTI DİKKATE ALINIYOR’