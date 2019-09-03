Alanya Sahil Mezarlığı'na bakım

Alper Kutay

ALANYA'NIN dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nın yanında bulunan ve cumhuriyet döneminin ilk yıllarından turizmin Alanya’da hareketlenmeye başladığı 1980’li yıllara kadar defin yapılan Sahil Mezarlığı’nda yıkılmak üzere duvar kaldırılarak yenilendi. Koruma altında olan mezarlıkta çalışma yapmak için ilgili kurumların iznini alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, mezarlığın denize bakan tarafındaki duvarının bir kısmını yıktı. Oluşan çatlaklar ve eğilmeler nedeniyle tehlike arz eden yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarın 100 metrelik kısmı yıkıldı. Plajın hemen yanında olması nedeniyle çalışma alanı branda ve şeritlerle kapatıldı. İnşaat çalışmaları tamamlanan duvara aslına uygun dekor verildi. Korkulukları takıldı ve boyandı. Böylece bölge sakinleri ve turistlerin mezarlık çevresinde daha güvenli bir şekilde geçmelerine imkan sağlandı.