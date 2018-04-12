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'Alanya sağlıklı besleniyor'

Alanya Belediyesi'nin "Herkes İçin Diyet, Herkes İçin Sağlık" sloganıyla 3,5 yıl önce başlattığı ücretsiz diyetisyenlik hizmetlerinden 7 bin 112 vatandaş faydalanırken, 13 bin 23 öğrenciye de sağlıklı beslenme semineri verildi

'Alanya sağlıklı besleniyor'

Alanya Belediyesi'nin "Herkes İçin Diyet, Herkes İçin Sağlık" sloganıyla 3,5 yıl önce başlattığı ücretsiz diyetisyenlik hizmetlerinden 7 bin 112 vatandaş faydalanırken, 13 bin 23 öğrenciye de sağlıklı beslenme semineri verildi

12 Nisan 2018 Perşembe 22:53
'Alanya sağlıklı besleniyor'
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ALANYA Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Tosmur Ek Hizmet Binası’nda bulunan Beslenme Eğitimi ve Diyetisyenlik Hizmeti’nden yararlanan vatandaşlar, sağlıklı beslenme programları sayesinde fazla kilolarından kurtulurken, dengeli ve sağlıklı beslenme şekillerini de öğrenerek tekrar kilo alma riskinden kurtuluyor. 2014 Aralık ayında “Herkes İçin Sağlık, Herkes İçin Diyet” sloganıyla başlatılan diyetisyenlik hizmetleriyle ilgili Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, amaçlarının vatandaşları sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek ve bunu bir yaşam şekli haline getirmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi.
‘7 BİN 112 VATANDAŞIMAZA HİZMET VERİLDİ’
Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık 3.5 yıl önce başlattığımız diyetisyenlik hizmetlerimiz başarıyla devam ediyor. Bu süreçte 7 bin 112 vatandaşımıza 13 bin 488 seans sağlıklı beslenme ve diyet konusunda eğitim verdik. Verdiğimiz hizmetlerle dünyanın en büyük sağlık sorunu olan obeziteyle savaşmak istiyoruz” dedi.
‘SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN KOLLARI SIVADIK’
“Gençlerimizi obeziteden korumak için devlete bağlı anaokulundan liseye kadar tüm okullarımızda öğrencilerimiz için sağlıklı beslenme seminerleri düzenliyoruz” diyen Başkan Yücel, proje başladığından beri 13 bin 23 öğrenciye seminer verdiklerini ifade etti. Yücel, “Eğitimlerimizle kilo alma korkusu veya kaslı bir vücuda sahip olma isteğiyle bilinçsiz yapılan dengesiz ve düşük kalorili diyet uygulamaları, fast foodlar ve hazır gıda tüketimi sıklığının artması gibi pek çok konuda öğrencilerimizi bilgi kirliliğinden kurtarıyoruz" şeklinde konuştu. 
ENGELLİ BİREYLER DE YARARLANIYOR
Alanya Belediyesi’nin ücretsiz diyetisyenlik hizmetinden Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ne kayıtlı vatandaşların yanı sıra şehirde yaşayan engelli bireyler de yararlanabiliyor. Bugüne kadar bu hizmetten faydalanan birçok engelli birey, fazla kilolarından kurtularak daha rahat hareket edebilme şansı yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiHerkes İçin Diyet
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