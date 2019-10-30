Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'ne büyük onur

ALANYA Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz'e ödülü, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Dünya Rus Medya Konseyi Başkanı ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Vitaliy İgnatenko tarafından verildi. Onur ödülüne ilişkin bir açıklama yapan Ekaterina Gündüz, "Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından bu kadar yüksek değer görmemiz bizim için büyük bir onurdur. Bize yardımcı olan, bizi destekleyen, yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ederim. Derneğimizin tüm ekibine, öğretmenlerimize, tüm meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, aileme teşekkür ediyorum. Rusya Federasyonu Hükümeti'nin bize böyle yüksek değer vermesi bizim ortak ödülümüzdür" dedi.