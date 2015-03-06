Alanya Rotary Kulübü başkanı Bozdoğan'dan kutlama mesajı

ALANYA

Rotary Kulübü başkanı Zülfükar Bozdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bozdağan, "Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Alanya Rotary Kulübü adına kutluyorum." dedi.