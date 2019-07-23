Alanya Robert’s Cafe’den ‘Zeytin yağı’ polemiğine yanıt

SÖZ konusu müşteri salatası için istediği zeytin yağının kendisine verilmediğini iddia ederken, işletme yetkilileri adı geçen müşteriye zeytin yağının verildiğini belirtti. Yaşanan olayla ilgili işletmeden ise açıklama geldi. Müşterinin kendilerine ağza alınmayacak, hakarete varan cümleler kurduğunu ifade eden işletme yetkililerinin açıklaması şu şeklide:

‘MÜŞTERİMİZ HAKARETE VARAN ÜSLÜP KULLANDI’

Geçtiğimiz günlerde işletmemizin adının geçtiği ve sosyal medya platformu instagramdan yapılan bir paylaşımdan dolayı siz değerli misafirlerimizi konu ile ilgili bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Yapılan paylaşımda bahsi geçen olay 19.07.2019 günü akşam saatlerinde gerçekleşmiştir. İşletmemize yemek yemeye gelen misafirimiz sipariş ettiği salatanın yanında zeytinyağı istemiştir. Zeytinyağı kendisine verilmiştir ancak misafirimiz kendisine verilenin zeytinyağı olmadığını iddia etmiştir. Personelimiz tarafından bu durum kontrol edilmiş ve gönderilen ürünün zeytinyağı olduğu misafirimize belirtilmiştir. Bunun üzerine misafirimiz yüksek ses tonuyla diğer misafirlerimizin içinde personelimize ve daha sonrada işletme müdürümüze bağırmış ve hakarete varan bir üslupla konuşmuştur. Misafirimizi sakinleştirmeye çalışan personel ve işletme müdürümüz, herhangi bir kusurları oldu ise özür dilemelerine ve durumun telafi edilebileceğini söylemelerine rağmen misafirimizin tavırlarında bir değişiklik olmamıştır. Tüm bu olanlara ve misafirimizin haksız davranışlarına karşın kendisinden hesap da alınmamıştır.

‘EMNİYETE GEREKLİ ŞİKAYETLERİMİZİ YAPTIK’

Bu olaylar esnasında misafirimize herhangi bir saygısızlık, kötü söz ve davranışta kesinlikle bulunulmamıştır. Yediği yemekle alakalı bir sıkıntı veya işletmemizin kusurundan kaynaklı işletmemizde başına gelen(kayıp düşme, yanma, yaralanma vb.) olumsuz bir durum da söz konusu değildir. Bir süre sonra işletmemize gelen misafirimizin eşi de olaya dahil olmuş, işletme müdürümüze ağıza alınmayacak küfür ve hakaretler etmiş ve kendisini alenen diğer misafirlerimizin önünde tehdit etmiştir. Bunun üzerine işletme müdürümüz her vatandaş gibi Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne giderek misafirimizin eşinden şikayetçi olmuştur. Bunların dışında herhangi bir olay yaşanmamıştır. Olay tamamen bireyseldir ve işletmemizle, şirketimizle ve şirket ortaklarımızla hiçbir ilgisi yoktur. Bu olaya tüm personelimiz ve o sırada işletmede olan diğer misafirlerimiz de şahittir. Ayrıca kamera kayıtlarımızdan da tespitlidir.

‘KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR’

Her misafirimiz işletme içerisinde yaşadığı deneyimleri olumlu veya olumsuz yorumlama hakkına sahiptir ve bu yorumlar bize işletmemizi geliştirme fırsatı sağlamaktadır. Ancak bireysel yaşanmış ve işletme müdürümüzün maruz kaldığı tehdit ve hakaretlere karşın Emniyet Müdürlüğü’ne şikayeti ile neticelenmiş bir olayı instagramdan yapılan söz konusu paylaşımla işletmemize mal etmek, işletmemizi kamuoyu önünde haksız yere küçük düşürmeye çalışmak, karalama kampanyası yapmak, kitlesel protesto ve boykot çağrıları yapmak son derece yanlıştır ve işletmemize karşı yapılan bir haksızlıktır. Söz konusu paylaşımın kaldırılmaması ve benzer paylaşımların yapılması halinde bunu yapan kişi veya kişiler hakkında yasal işlem başlatacağımızı belirtmek isteriz. Roberts Coffee Damlataş şubesi olarak siz değerli misafirlerimizi bugüne kadar yapmaya çalıştığımız gibi bundan böyle de en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içinde olacağız.”

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 19:52