Alanya rezil oldu! 'Köpek' skandalı dünya basınında

Ceren ŞAHİN

İDDİAYA göre, Alanya’dan yola çıkan ve Mersin’e kamyon ile götürülen küpesiz ve aşısız vaziyetteki toplam 70 köpek, jandarma ekipleri tarafından Bozyazı-Aydıncık yolu civarında yakalandı. Kamyon şoförü, jandarma ekiplerinin köpekleri nereye götürdüğüne ilişkin sorularına cevap veremedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Aydıncık İlçe Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda hayvanların Alanya’dan yüklenerek, Mersin’e doğru yola çıkarıldıkları öğrenildi ve kentin muhtelif yerlerine bırakılacakları beyan edildi.

JANDARMA TUTANAK TUTTU

Alanya’da barınaktan yüklenen köpek dolu araç, 5 Aralık günü saat 23.50 sıralarında gelen ihbar neticesinde komutanlığın sorumluluk sahasında bulunan Aydıncık-Gülnar Yolu, Eskiyörük Mahallesi yol ayrımında durduruldu. Kontrolü yapılan kamyonun kasasında cinsleri tespit edilemeyen 70 köpeğe rastlandı ve köpeklerin kimlik kartı ile küpeleri bulunmadığından hayvanlar muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili olarak araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı.

KÖPEKLERE AİT HİÇ BİR BELGE YOK

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Daha önceleri de komşu illerden devamlı olarak bu tarz olaylar ile karşı karşıya kalıyorduk. Bu sefer belgeler ve tutanaklar ile olay açıklığa kavuşturuldu ve köpekler geldikleri yere geri gönderildi. Yasaya göre hayvanların başka bir ile nakli için menşei şahadetnamesi gerekli. Sözkonusu 70 köpekle ilgili hiçbir belge bulunmadığı için geri gönderildi" denildi.

KÖPEKLERİN AKIBETİ NE OLDU?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden köpeklerin akıbetini soran gazeteci Onur Erdoğan ise "Alanya Belediyesi 70 köpeği kamyona yükleyip, ‘kentin muhtelif yerlerine bırakılmak üzere’ Mersin’e göndermiş. Jandarma ihbar üzerine kamyonu durdurmuş. Mersin Büyükşehir Belediyesi köpekleri geri göndermiş. Akıbetleri ne olur?" dedi. Erdoğan’ın bu paylaşımı aralarında sanatçı Aylin Aslım’ın da bulunduğu çok sayıda kullanıcı tarafından retweetlendi.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Alanya Belediyesi, Alanya’dan kamyona yüklenen ve Mersin il sınırları içerisindeki muhtelif bölgelerde bırakılmak istendiği iddia edilen 70 köpek hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’nün hayvan toplama ekiplerince vatandaş ve muhtarların talebi üzerine yaylalardan toplanan ve Mersin sınırına girilmesi sebebiyle jandarma tarafından Bozyazı Hayvan Barınağı’na yönlendirilen sahipsiz köpekler, yapılan görüşmeler neticesinde Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı’na getirilerek rehabilitasyon süreci için teslim alındı" dendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alanya Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’ne bağlı hayvan toplama ekiplerince perşembe günü Söğüt, Çayarası, Kaplanhanı, Sarıveliler ve Gazipaşa/Mersin bölgesi ortak yaylalarından toplanan sahipsiz hayvanlar, kısa yoldan gelmek maksadıyla Mersin/Bozyazı sınırına girilmesi sonucu burada aracı durduran Jandarma ekiplerince, Bozyazı Hayvan Barınağı’na sevk edilmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde sahipsiz hayvanlar, dün Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi. Sevk işleminin ardından yapılan kontrollerde hayvanların herhangi bir zarar görmeden sevki gerçekleşerek bakım ve rehabilitasyona alındığı belirlendi."

'İÇ VE DIŞ MEDYADA GÜNDEM OLDU'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı değerlendirmede "Alanya'nın adını dünyaya duyurmayı yine başardık! Mersin'e gönderilen bir kamyon dolusu sokak köpeği olayı iç ve dış medyada gündem oldu. Bravo bize!" diyerek tepki gösterdi.

'ALANYA'NIN İMAJINA YAZIK'

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hayvanlara bakamayacaklarını anladıkları için kurtulma yolunu seçmişler. Sorunu toptan çözmeye çalışmışlar ama olmamış. Alanya’nın imajına yazık" dedi. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise "Alanya'da modern bir hayvan barınağı varken neden kurtulma yoluna gidildi? Tatmin edici bir açıklama bekliyoruz. Sosyal medya bu olayı konuşuyor. İmajımız lekelendi" dedi. Hayvansever Dilay Şahin ise "Bu mudur belediyenin hayvan sevgisi? Yazık değil mi o canlara?" dedi.