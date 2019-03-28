Alanya rengarenk oluyor

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü merkez şantiyede bulunan serada ilçenin farklı noktalarına dikilmek üzere birbirinden özel bitki çeşitleri üretiliyor. Begonvil ya da halk arasında bilinen adıyla gelin duvağı çiçeği, son günlerin popüler bitki türleri arasında yer alıyor. Hem peyzaj maliyetini aza indirerek tasarruf sağlayan, hem de uzman ellerde yetiştirilen bitkilere can veren seralarda üretim aralıksız devam ediyor. Her yıl kendi ürettiği bitkilerle parkları süsleyen ve Alanya'nın oksijen kaynaklarını güçlendiren Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından D-400 karayolu üzerinde Keykubat Bulvarı, Tosmur ve Kestel mahalleleri arasında ikinci etabı devam eden refüj peyzaj çalışmaları yapılıyor. Çalışmayla bölgenin daha şık ve estetik görünüm kazanması hedefleniyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Kavşak ve refüjlerin temizliği, mevsimlik çiçek dikimi, ağaçlandırma ve çalı türlerinin dikimiyle şehrimizin daha yeşil ve yaşanılabilir olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gibi bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına ilçemizdeki tüm parklarda, yeşil alanlarda, kaldırımlarda, refüjlerde ve kavşaklarda devam edeceğiz" dedi.