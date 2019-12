Alanya rektörleri Antalya protokolünde yok

TÜRKİYE’DE vakıf ve devlet üniversitesine sahip tek ilçe olma özelliğine sahip Alanya’nın Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Antalya Valiliği tarafından yayınlanan protokol listesinde yer almıyor. Antalya Valiliği protokol listesinde yalnızca kent merkezinde faaliyet gösteren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in isimleri bulunuyor.

ÖRNEKLERİ VAR

Yanısıra Alanya gibi devlet üniversitesine sahip ilçe statüsündeki İskenderun ve Bandırma’da bulunan üniversite rektörlerine, bağlı bulundukları illerin protokol listelerinde yer verilmiş. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Valiliği, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de Hatay Valiliği’nin protokol listelerinde kendilerine yer edinmişler. Antalya’daki dört üniversiteden ikisine sahip Alanya’nın rektörleriyle il protokol listesinde olmaması, hayırseverlikleri ve eğitime verdiği destekle bilinen Alanyalıları üzdü.

EKONOMİYE CAN SUYU

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun destekleriyle 2011’de Alanya HEP Üniversitesi, 2015’de de ALKÜ resmi olarak kente kazandırıldı. Her iki üniversite bugün yaklaşık 15 bin öğrenciye eğitim veriyor. Kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan ALKÜ ve Alanya HEP üniversitelerinin öğrencileri, aynı zamanda ölü sezon olarak tabir edilen kış aylarında da Alanya ekonomisine can suyu oluyor. Öte yandan Rektör Kalan ve Rektör Öner, Alanya Kaymakamlığı protokol listesinde 4 ve 5. sıralarda yer alıyorlar. Bu sıralamanın da doğru olmadığı iddia ediliyor.