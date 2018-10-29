 Alanya Postası 14’üncü yaşını kutluyor 

DİM, "Alanya Postası Gazetesi, kısa sürede Alanya medyasının mihenk taşlarından birisi haline geldi. 14 yıldır kaliteli çizgisinden ödün vermeden bugünlere gelmesine vesile olan tüm emekçilerini ve sahiplerini özverili çalışmalarından dolayı kutlarım. AGC olarak, Alanya Postası Ailesi'nin 14’üncü kuruluş yıldönümünün mutluluğunu yaşarken, bu güzide kurumun kurucuları ve yöneticileri olan başarılı meslektaşlarımız Hilmi Karagöz ve Mehmet Ali Gürses ile Eray Erdem’in nezdinde Alanya Postası’nın başarılarının devamını diliyoruz" dedi.