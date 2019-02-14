Alanya portakal çiçeği kokacak

Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu aylık olağan toplantısı Yerel Gündem 21 Evi’nde Nurhan Özcan başkanlığında gerçekleşti.

Alanya portakal çiçeği kokacak
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KENT Konseyi'ni Bağımsız Aday Anastasia Petrova Çetinkaya da ziyaret etti, 40 adet projesi olduğunu ve Alanya’nın marka değeri kazanmasının önemini vurguladı. Kent konseyine yaptığı ziyaretten dolayı Çetinkaya'ya teşekkür eden Özcan, Alanya’da eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dile getirdi, "Eğitimin her alanında ilerleyen zaman içerisinde ünlü isimlerle konferanslarımız devam edecek, geleceğimizi aydınlatmak adına eğitim çalışmaları konusunda halkımızın emrindeyiz" dedi. 

CADDELERE NARENCİYE FİDANI 
Toplantı gündeminde yerel narenciye dikimi de görüşüldü. Daha önce park ve bahçelere, şehir içindeki yol kenarlarına narenciye fidanlarının dikilerek, şehrin yerel bitkilerle yeşillendirilmesi noktasında Alanya Kent Konseyi’nin önerisi üzerine belediye meclisinde bu konu kabul edilmişti. Konunun tekrar gündeme getirilmesi ve gerekli kurumlarla irtibata geçilip, narenciye fidanlarının dikilmesi gerektiği görüşüldü.

KALDIRIMLARIN İŞGALİ ÖNLENMELİ
Konseyin bir diğer gündem maddesi ise işgal edilen kaldırımlar oldu. Halktan gelen şikayetler doğrultusunda kaldırımların işgalinin önlenmesi, bu konuda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiği ve gerekli kurumlar ile görüşme sağlanıp bu konuda gelen şikayetlerin en aza indirilmesi gerektiği görüşüldü. 
 

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