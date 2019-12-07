Alanya Polonyalılar Derneği 10 yaşında

ALANYA’DAKİ bir restoranda gerçekleşen etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Konsolos Patryk Woszczek, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ALTAV Yönetim Kurulu üyesi Kerim Yılmaz ve ilçede yaşayan Polonyalılar katıldı. Etkinlikte konuşan dernek başkanı Anna Anna Maria Bielecka Alanya'nın sokaklarında turist olmayan bir Polonya vatandaşı ile karşılaşmanın artık mümkün olduğunu söyledi. Türkiye'de ilk Polonyalılar Derneği'ni kurduklarını hatırlatan Bielecka, "Ankara Büyükelçiliği ve birçok kuruluşla çalışıyoruz. Kütüphanemiz var, değişik etkinlikleri düzenliyoruz, uluslararası festivallere katılıyoruz. Burada birlikte yaptığımız her şey çok daha anlamlı oluyor. Ufak tartışmalar ve kavgalar bile. Alanya bizim evimiz. Biz harika, kocaman bir aileyiz" dedi. Bielecka kendilerine bugüne kadar destek veren yerel yöneticilere ve başkanlara teşekkür etti.