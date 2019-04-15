Alanya polisinden turizme destek

İÇERİSİNDE güvenlik tedbirleri, acil çağrı merkezlerinin telefon numaraları, kamu kurumlarının telefon numaraları, şehir içi ulaşım güzergahları, Alanya Kalesi, Kızılkule ile tarihi ve turistik mekanların yer verildiği harita, Alanya'nın tanıtımına da katkı sağlıyor. Sezon içerisinde şehrin muhtelif yerlerinde turistlere kent haritası dağıtan TDP Büro Amirliği ekipleri, kent haritalarını 2019 turizm sezonu öncesi Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Turizm Danışma Merkezi ve Alanya Belediyesi’ne bağlı Turizm Danışma Merkezi’ne teslim etti. 2019 turizm sezonu için güncellenen haritalara Alanya Kalesi’nin detaylı haritasını da eklendi. Yeni sezonda esnafa bol kazanç dileyen TDP Büro Amirliği yetkilileri, “İlçemizin ana gelir kaynağı olan turizme katkı sağlamak için yapmış olduğumuz bu çalışmaya destek veren tüm esnaflarımıza teşekkür eder, yeni turizm sezonunda bol kazançlar dileriz” dediler.