Alanya polisinden turizme destek

Alanya Emniyet Müdürlüğü’nün 7 yıldır üç dilde hazırladığı ve Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği personeli tarafından dağıtımını gerçekleştirdiği, kent haritaları, 2019 turizm sezonu öncesi turizm danışma merkezlerindeki yerlerini aldı 

Alanya polisinden turizme destek
banner404

İÇERİSİNDE güvenlik tedbirleri, acil çağrı merkezlerinin telefon numaraları, kamu kurumlarının telefon numaraları, şehir içi ulaşım güzergahları, Alanya Kalesi, Kızılkule ile tarihi ve turistik mekanların yer verildiği harita, Alanya'nın tanıtımına da katkı sağlıyor. Sezon içerisinde şehrin muhtelif yerlerinde turistlere kent haritası dağıtan TDP Büro Amirliği ekipleri, kent haritalarını 2019 turizm sezonu öncesi Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Turizm Danışma Merkezi ve Alanya Belediyesi’ne bağlı Turizm Danışma Merkezi’ne teslim etti. 2019 turizm sezonu için güncellenen haritalara Alanya Kalesi’nin detaylı haritasını da eklendi. Yeni sezonda esnafa bol kazanç dileyen TDP Büro Amirliği yetkilileri, “İlçemizin ana gelir kaynağı olan turizme katkı sağlamak için yapmış olduğumuz bu çalışmaya destek veren tüm esnaflarımıza teşekkür eder, yeni turizm sezonunda bol kazançlar dileriz” dediler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Yücel’den turizm sezonu öngörüsü
Başkan Yücel’den turizm sezonu öngörüsü
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479