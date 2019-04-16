Alanya polisinden sıkı denetim

Alanya Emniyet Müdürlüğü çocukların ve gençlerin suçtan korunması amacıyla eş zamanlı uygulama yaptı. Uygulamaya 18 ekipten oluşan 69 kişilik polis memuru katıldı

Alanya polisinden sıkı denetim
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin suçtan korunması amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya TEM, narkotik, asayiş, önleyici, Yunus ve trafik ekipleri katıldı. 18 ekipten oluşan 69 personel ile gerçekleştirilen uygulamalarda, ilkokul, ortaokul ve lise, öğrenci yurtları yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler denetlenirken metruk binalar, park ve bahçeler kontrol edildi. Ayrıca okul servis araçları ve personeli de denetlendi. Uygulamalar sonucunda, 211 şahıs kontrol edildi, 36 iş yeri kontrol edilirken, 3 işyerine  idari işlem yapıldı. 56  okul servis aracının denetlendiği uygulamalarda,herhangi bir suça rastlanmadığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 17:18
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