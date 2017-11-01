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Alanya polisinden dolandırıcılık uyarısı

Alanya’da son günlerde dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi üzerine harekete geçen polis, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan uyarı broşürlerini ilçede bulunan bankamatiklere astı

Alanya polisinden dolandırıcılık uyarısı

Alanya’da son günlerde dolandırıcılık olaylarının artış göstermesi üzerine harekete geçen polis, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan uyarı broşürlerini ilçede bulunan bankamatiklere astı

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:56
Alanya polisinden dolandırıcılık uyarısı
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ALANYA ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bankamatik ve önlerinde meydana gelebilecek para dolandırıcılığı olaylarına karşı suçun önceden oluşmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerde “Tanımadığınız şahıslardan yardım talep etmeyiniz. Banka görevlilerinden yardım isteyiniz. Bankamatik kartınızı veya şifrenizi kimseye vermeyiniz.” Yazılı broşürleri ilçeden bulunan bankamatiklere astı.  Vatandaşlara da broşür dağıtan polis, kartınız bankamatiğe sıkıştığında bulunduğunuz yerden ayrılmayınız.  Banka kapalı veya şüpheli bir durum mevcutsa derhal 155 polis imdat hattını arayınız. Bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp durumu bildirerek, hesap işlemlerinizi geçici olarak durdurunuz gibi uyarılarda da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya İlçe Emniyet MüdürlüğüToplum Destekli PolislikTdp
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