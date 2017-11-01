Alanya polisinden dolandırıcılık uyarısı

ALANYA ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bankamatik ve önlerinde meydana gelebilecek para dolandırıcılığı olaylarına karşı suçun önceden oluşmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerde “Tanımadığınız şahıslardan yardım talep etmeyiniz. Banka görevlilerinden yardım isteyiniz. Bankamatik kartınızı veya şifrenizi kimseye vermeyiniz.” Yazılı broşürleri ilçeden bulunan bankamatiklere astı. Vatandaşlara da broşür dağıtan polis, kartınız bankamatiğe sıkıştığında bulunduğunuz yerden ayrılmayınız. Banka kapalı veya şüpheli bir durum mevcutsa derhal 155 polis imdat hattını arayınız. Bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp durumu bildirerek, hesap işlemlerinizi geçici olarak durdurunuz gibi uyarılarda da bulundu.