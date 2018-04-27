Alanya polisinden çocuklar için huzur operasyonu

ALINAN bilgiye göre, ülke genelinde çocukların korunmasına yönelik uygulama geçekleştirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünü ekiplerince ilçe genelinde 59 polis memuruyla yapılan uygulamada okul çevresindeki 154 kişinin Genel Bilgi Taraması ( GBT ) sorulurken, 34 okul, 17 internet kafe, 3 oyun salonu, 4 iddia bayii, 7 büfe ve 55 okul sevisi denetlendi. Trafik polislerince 2 okul aracına 451 TL para cezası uygulandı.

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