Alanya Polisi Mahmutlar'da

ALANYA İlçe Emiyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bugün Daha Huzurlu Bir Alanya İçin El Ele" projesi kapsamında Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Kursunu ziyaret ettiler. Alanya’da yaşayan vatandaşların suçla mücadelede bilincini ve etkinliğini arttırmak, suçları önlemede polis-halk işbirliğini sağlamak amacıyla Alanya Belediyesi'ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında eğitim gören kursiyerlere güvenlik semineri vermeye devam eden polis ekipleri, hazırladığı proje çerçevesinde kurslara katılan bütün kursiyerlere Evden ve İşyerinden hırsızlık olaylarını önleme tedbirlerini, hazırlanan sunum ve eğitici videolar desteğiyle anlattı.