Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110687
ALTIN
159.726
DOLAR
3.8634
STERLİN
5.0663
EURO
4.4921
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri yemeyin!
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri...
banner468

Alanya Polisi halkla buluştu 

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı toplantının ana konusunun günübirlik kiraya verilen evler hakkında ve yabancıların ve kayıt dışı kalan yabancıların polise bildirilmesini söyledi 

Alanya Polisi halkla buluştu 

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı toplantının ana konusunun günübirlik kiraya verilen evler hakkında ve yabancıların ve kayıt dışı kalan yabancıların polise bildirilmesini söyledi 

09 Kasım 2017 Perşembe 16:21
Alanya Polisi halkla buluştu 
banner404

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Avcı, Asayiş Büro Amiri İsa Arı , Önleyici Hizmetler Büro Amiri Yusuf Yıldız ve Trafik Büro Amiri Burhan Güvez, Toplum Destekli Polislik Büro Amiri İlyas Çağlayan Saray Mahallesi'nde Huzur Toplantısı yapıldı.Toplantıya Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora'nın muhtarlık binası önünde gerçekleşen  toplantıya  Mahalle halkıda katıldı. Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı vatandaşları Alanya'da gerçekleştirilen denetimler  ve önlenen suçlarla ilgili bilgi verdi. Toplantıda Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıttı. Toplantının ana konusunu ise günübirlik kiraya verilen evler oluşturdu. Çakmaklı bu konuda vatandaşlarla koordineli çalışmanın önemine dikkat çekti. Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantı sırasında Çakmaklı vatandaşlardan gelen soruları dinledikten sonra, ilgili birim amirleri ise sorunları not aldı. Toplantı sonrası vatandaşlar Müdür Çakmaklı ve Alanya Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ederek toplantıların sürekli yapılmasını istediler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya İlçe Emniyet MüdürüHaşim çakmaklıAlper Avcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İl Jandarma Komutanı Yıldız'dan sürpriz ziyaret
İl Jandarma Komutanı Yıldız'dan sürpriz ziyaret
Kılıçdaroğlu'na Alanyalı Türktaş'tan moral 
Kılıçdaroğlu'na Alanyalı Türktaş'tan moral 
'Maratona 100 bin kişi bekliyoruz'
'Maratona 100 bin kişi bekliyoruz'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim