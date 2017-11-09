Alanya Polisi halkla buluştu 

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Avcı, Asayiş Büro Amiri İsa Arı , Önleyici Hizmetler Büro Amiri Yusuf Yıldız ve Trafik Büro Amiri Burhan Güvez, Toplum Destekli Polislik Büro Amiri İlyas Çağlayan Saray Mahallesi'nde Huzur Toplantısı yapıldı.Toplantıya Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora'nın muhtarlık binası önünde gerçekleşen toplantıya Mahalle halkıda katıldı. Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı vatandaşları Alanya'da gerçekleştirilen denetimler ve önlenen suçlarla ilgili bilgi verdi. Toplantıda Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri vatandaşlara uyarıcı broşürler dağıttı. Toplantının ana konusunu ise günübirlik kiraya verilen evler oluşturdu. Çakmaklı bu konuda vatandaşlarla koordineli çalışmanın önemine dikkat çekti. Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantı sırasında Çakmaklı vatandaşlardan gelen soruları dinledikten sonra, ilgili birim amirleri ise sorunları not aldı. Toplantı sonrası vatandaşlar Müdür Çakmaklı ve Alanya Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ederek toplantıların sürekli yapılmasını istediler.