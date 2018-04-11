Alanya plajlarındaki kaçak yapılar için harekete geçildi

Yasin ARAZ

ALANYA Belediyesi'nden, Alanya plajlarındaki işgale yakında 'Dur' deneceği açıklaması geldi. Alanya'nın Keykubat ve Kleopatra plajları ile, turistik mahalle plajlarında mantar gibi türeyen kaçak yapılarla ilgili yıkım ihalelerinin sürdüğü bildirildi.

BİRİSİ DE GOYA BEACH

Bu yapılardan biri de Dinek Mahallesi, Emirgan Caddesi'nde bulunan Goya Beach. Neredeyse denizin içine kadar uzanan plaj tesisinin büyük bölümünün kaçak olduğu, 1 yıl önce alınan yıkım kararının hala uygulanmadığı bildirilmişti. Tesisin defalarca mühürlendi ve konunun yargıya taşındığı da iddia edilmişti.

'GEÇEN YIL YIKIM KARARI UYGULANDI'

Alanya Belediyesi İmar Müdürü Murat Satı, Yeni Alanya'nın plajlardaki kaçaklar ve Goya Beach'e ilişkin soruları üzerine "Geçtiğimiz yıl bu kaçak yapılanmalarından dolayı Alanya Belediyesi Encümeni kararıyla bahsi geçen tesise yıkım ve idari para cezası uygulaması yapmıştık. Sorunların devamına ilişkin konu Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün takibinde" dedi.

'YAKINDA GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK'

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri de yaptıkları değerlendirmede, Goya Beach ve diğer plaj tesislerinin kaçakları ile çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Yıkım ihalelerimiz başladı. Yakında gerekli tüm adımlar atılacak" dediler.

