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Alanya plajlarında yosunlaşma tedirginlik yarattı

Alanya sahillerinde sezon öncesi ortaya çıkan görüntüler vatandaşları tedirgin etti

Alanya plajlarında yosunlaşma tedirginlik yarattı

Alanya sahillerinde sezon öncesi ortaya çıkan görüntüler vatandaşları tedirgin etti

20 Nisan 2018 Cuma 00:15
Alanya plajlarında yosunlaşma tedirginlik yarattı
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Asiye ELİAÇIK

ALANYA sahillerinde sezon öncesi ortaya çıkan görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Alanya'nın Keykubat, Oba ve Tosmur plajlarında bulunan kayalar üzerinde ortaya çıkan yosunlaşma dikkat çekti. Havaların ısınmasıyla sahillere akın eden yerli yabancı birçok vatandaş ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Konuyla ilgili Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, bu yosunlaşmanın doğal olduğunu, herhangi bir tedirginlik duyulmasına gerek olmadığını dile getirdi. Kayhan, "Bölgeye gidip yerinde de baktım. Ancak yosunlaşmanın herhangi bir kirlilikten kaynaklanmadığını düşünüyorum. Görünen yosunlar deniz dibinde ve kayalıkların içinde de olan ve doğal bir şekilde oluşan yosunlar. Bu kıyı bölgesindeki kayalaşmadan dolayı gelişen bir durum. Zaten bölgede o kadar büyük bir alanı kapsayacak kirli bir akıntı falan yok. Yine de herhangi bir şüphe duyulursa deniz suyu numunesi alınarak kontrol edilebilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ları TedYosunlaşmaTedirginlik
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