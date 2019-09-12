Alanya plajları tıklım tıklım

HAVA sıcaklığının 31 derece, nem oranının yüzde 69, deniz suyu sıcaklığının ise 29.2 derece ölçüldüğü Alanya'da Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denize girerek serinledi. Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlongları doldurdu. Bazı tatilciler ise kendilerini kızgın kuma atarak güneşlenip kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu.

ALANYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji yetkilileri, Alanya'da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti. Hollanda’dan Alanya’ya gelerek deniz keyfi yapan Hilmi Ünal "Yaklaşık 28 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Bir Alanya aşığı olarak buradan ve buranın denizinden vazgeçemiyorum. Burası çok güzel bir yer ve yılın 4 mevsimi bu güzellikleri yaşayabiliyorsunuz. Kışın bile denize girebilecek hava sıcaklığına sahip. Buraya gelinmesini tavsiye ederim. Denizi, tarihi güzellikleri ve sahilinin görülmesi, yaşanması gereken bir yer" dedi.