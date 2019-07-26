Alanya pırıl pırıl: Belediye ara vermeden çalışıyor

Alper Kutay

EKİPLER, her gün tonlarca atık çöp topluyor. Alanya’nın çehresini daha temiz ve daha yaşanabilir hale getirmek üzere aralıksız çalışan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezi ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Yaz dönemi boyunca şehrin göz önünde bulunan noktalarındaki çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Alanya’nın incisi kale, seyir terası, sahiller ve ören yerlerinde her gün tonlarca atık çöp topluyor. Çalışmaların 24 saat kesintisiz sürdüğünü ifade eden Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in talimatları doğrultusunda Alanya’nın temiz ve hijyenik ortamının korunması ve bu değerlerinin arttırılması adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 23:17