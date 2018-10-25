Alanya Perşembe Pazarı'nda yağmur bereketi

HER Perşembe Tosmur Mahallesi'nde kurulan pazarda ise yağmura rağmen oluşan yoğunluk gözlerden kaçmadı. Yağmurun başlamasıyla birlikte brandaların altına saklanan pazarcılar, "Yağmur berekettir, sezondan mutluyuz" dedi. Kendi ürünlerini yetiştirip satan üretici ise tarım ilacı fiyatlarından yakınarak, "Üretici zor durumda" diye konuştu.

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