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Alanya Paskalya'yı kutladılar

Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya'da Paskalya Bayramı’nı kutladı

Alanya Paskalya'yı kutladılar

Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Alanya'da Paskalya Bayramı’nı kutladı

13 Nisan 2018 Cuma 21:39
Alanya Paskalya'yı kutladılar
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Toygar DİM 
 
ALANYA'DA yaşayan Polonyalılar, dernek binasında toplanıp ailece yumurta boyadılar ve süsleme yaptılar. Öte yandan kutlamalar kapsamında Grand Okan Otel'de kahvaltı programı düzenlendi. Otelde geleneğe uygun olarak, masalara beyaz masa örtüsü örtüldü, salon canlı çiçekler ve bir gün önceden dernek üyelerinin hep birlikte hazırladığı süslemeler ile dekore edildi. Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği üyeleri kendi yaptıkları geleneksel yiyecekleri getirip ailece kahvaltı etti. Menüde sernik, mazurek ve babka isimli Paskalya kekleri de yer aldı. Davetliler gün boyunca sohbetin ve yemeğin tadını çıkardılar. Öte yandan Alanya’da yaşayan Polonyalılar, Alanya’daki programın yanısıra Antalya’daki etkinliklere de katıldılar. Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği ile Antalya Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği Antalya'da Paskalya ayini düzenlendi. Alanya'da yaşayan Polonyalılar, Aziz Pavlus Kültür Merkezi'nde toplanıp İzmir Katolik Başpiskoposluğu'ndan gelen Dariusz Bialkowski ile dua ettiler. Sonrasında birlikte kahvaltı edip Antalya Kaleiçi'ni gezdiler. 

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Alanya Polonyalılar Kültür Ve Dostluk DerneğiPaskalya Bayramı
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