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Alanya Otogarı’nda esnaf ve kaptanlar isyan etti

Alanya Otogarı’nda neler oluyor? İndirme peronlarında otobüslere verilen sürenin kısalığına isyan eden esnaflar “Biz aç kaldık” derken, otobüs kaptanları da “Mağduruz, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz” diyerek çözüm talep ettiler

GÜNCEL 01.11.2019, 17:38 01.11.2019, 18:38
Alanya Otogarı’nda esnaf ve kaptanlar isyan etti
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Alanya Otogarı’nda esnaf ve kaptanlar isyan etti
Alanya Otogarı’nda esnaf ve kaptanlar isyan etti

ALANYA Otogar’ında sular durulmuyor. İndirme peronlarında otobüslere verilen sürenin kısalığından şikayetçi olan esnaf Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuştu. Sorunun çözümü için gitmedikleri yerin kalmadığını ifade eden esnaf Büyükşehir Yasası’yla gelen idari yetki karmaşasına da dikkat çekti. “Biz ne yapacağımızı artık bilmiyoruz” diyerek isyan etti. 
‘AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA BIRAKILIYORUZ’
Otogar esnafları “Kış geldiğinde bütün gelir kaynağımız kaptanlar, muavinler. Geliyorlar yemeklerini yiyorlar, traşlarını oluyorlar, kuru temizlemeyi kullanıyorlar. İhtiyaçlarını gideriyorlar. Ama bunun için şu an zamanları yok. Önce yarım saat sınırlaması uygulamaya başlandı. O vakit gittik konuştuk. ‘Bu süre yetmiyor’ dedik. Olmadı. Bu sefer inatlaşmalar başladı. Otobüs geliyor, 5-10 dakika içerisinde ‘Çıkın’ diye geliyorlar. Kaptanlar mağdur, bizler mağduruz. Kazanamıyoruz. Açlıkla karşı karşıya bırakılıyoruz. Bizden ne yapmamız bekleniyor? Dükkanların hepsi bomboş kaldı. İnanın 10 senelik otogar esnafı olup kepenk kapatanlar oldu. Bu şekilde devam ederse hepimiz kepenk kapatmak zorunda kalacağız. Nasıl direnelim? Kiramızı bir gün aksatsak bize tebligat yazmayı biliyorlar. Kiralarımızı Alanya Belediyesi’ne ödediğimiz için Alanya Belediyesi’ne gidiyoruz, Antalya’ya gönderiyorlar. Antalya BŞB’ye yazıyoruz, Alanya’ya gönderiyorlar. Biz ne yapalım? Çaresizlik içerisindeyiz ve açız. Bizimle bir orta yol bulmak zor bir şey değil. Ama maalesef bizim sesimizi duyan yok” şeklinde konuştular. 
ALANYA OTOGARI İÇLER ACISI VAZİYETTE’ 
Alanya Otogarı’nın bakımsız son haline dikkat çeken esnaflar “Bizimle uğraşmak yerine önce otogarın haline bir baksınlar. Bütün yetki birimlerine sesleniyoruz? Alanya’ya bu otogar yakışıyor mu? Geceleri karanlık. Gündüzleri bakımsız. 2 Gün önce telefonla aradık. Çimlerin kesilmesi ve lambaların takılması için hala kimse ilgilenmedi. Asıl bu işlerle uğraşılması gerekirken, esnafla, kaptanlarla uğraşılması doğru değil. Kaptanlar, yolcuyu yağmurun altında indirip hemen gitmek zorunda kalıyor. Çünkü ceza yemek istemiyor. Biz çözüm yolu istiyoruz” dediler. 
UYGULAMADAN KAPTANLAR DA MAĞDUR 
Peki, otogar isyanının bir diğer muhattabı kaptanlar ne diyor? Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarını otobüs çalışanlarına da uzattı. Verilen sürede ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından yakınan kaptanlar, Dinek mevkiinde otobüsler için ayrılan bölgede bir tesis olmadığını kaydettiler. “Yer gösteriyorlar, tesis yok. Buraya geliyoruz, zaman yok. Bizden ne yapmamız bekleniyor? Araçlarımızı çektiğimiz yer mezarlığın hemen yanı. Ölmeden bizi mezara koydular, haberleri yok” diyerek yardım çığlıklarını Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile duyurdular. 
SEFERE UYKUSUZ ÇIKIP, KAZA MI YAPALIM?
Kaptanlar “Otogara geliyoruz. Burada bize yarım saat vakit veriyorlar. Yemek yiyemiyoruz, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. ‘Yukarıda mezarlık var. Oraya gidin’ diyorlar. Çünkü saatimiz gelmiş oluyor. Ama gelin görün ki orada ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz bir yer yok. Vakit dolduğu zaman çıkmazsak ceza ödemek durumunda kalıyoruz. Ceza az buz da değil. 330 TL ceza yazılıyor ve firma cezayı biz kaptanlardan kesiyor. Anlatamadık. Neden böyle oluyor? Yıllardır gelip, gidiyorum, inanın ki ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sabaha kadar kalmıyoruz ki biz burada. Hayır, en azından başka bir çare bulsalar onu da anlayacağız. En nihayetinde bizler can taşıyoruz. Uzun seferlerden geliyoruz ve ihtiyaçlarımız oluyor. En önemlisi uyku, inanın ki mezarlığın yanında gösterdikleri yerde bizler uyuyamıyoruz. Güvenli değil. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir an evvel bir çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandılar.

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