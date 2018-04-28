Alanya otizm dostu

ÜÇ gündür devam eden hem Türkiye hem de yurtdışından birçok katılımcının yer aldığı 2. Uluslararası Anca Otizm Festivali’nde katılımcılar stant ve sunumlarla kendilerini tanıtma fırsatı buluyor. Bu kapsamda Alanya Belediyesi hem stant hem de "Otizm Dostu Kent Alanya" sunumuyla çalışmalarını gelen misafirlere aktardı. Otizm Dostu Kent Alanya sunumunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in özel çocuklara olan duyarlılığı katılımcılara aktarılırken Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Psikolog Esra Yemez, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi çalışma alanları, spor merkezi, diyetisyen hizmeti, bisiklet yolları, park ve rekreasyon alanları, özel çocuklara yönelik spor ve sosyal aktivitelerden oluşan Alanya Belediyesi’nin birçok faaliyetini misafirlere anlattı. Sunumun ardından yapılan çalışmalardan ve katkılardan dolayı Alanya Belediyesi'ne ödül ve plaket takdim edildi.