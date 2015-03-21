Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

''Alanya olarak güçlüyüz''

Rusya'daki krizi fırsata çevirmek için çalıştıklarını belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, etkili tanıtım yapılabileceğini gösterdiklerini söyledi

''Alanya olarak güçlüyüz''

Rusya'daki krizi fırsata çevirmek için çalıştıklarını belirten ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, etkili tanıtım yapılabileceğini gösterdiklerini söyledi

21 Mart 2015 Cumartesi 12:24
''Alanya olarak güçlüyüz''
banner404
RUSYA'NIN en önemli turizm fuarı olan 'Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı' sona erdi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), fuarda Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile birlikte açılan stantta Alanya'yı tanıttı. ALTSO ayrıca fuara bir de, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Bilal Sözen, ALTSO meclis üyeleri Vedat Ali Erdoğan, Mehmet Tüzün, Kerim Yılmaz ve Özcan Şafak Mavili, ALTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, ALTSO üyeleri ve gazetecilerin de yer aldığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli iş gezisi düzenledi.
ALANYA STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Alanya, 'MITT Moskova Turizm Fuarı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı standında ALTSO, ALTAV ile ALTİD ortaklığında 'Çatı Projesi' kapsamında tanıtıldı. Alanya standını, Kültür ve Turizm Bakanı eski yardımcılarından Antalya Milletvekili Aday Adayı Abdurrahman Arıcı ve İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş başta olmak üzere çok sayıda kişi ziyaret etti. 'MITT Moskova Turizm Fuarı’nda yer alan Alanya standında ziyaretçilere Alanya yazılı güneş gözlükleri, üzerlerinde Alanya ve gülümseyen güneş yer alan bileklikler, mouse pad, 4 dilde Alanya tanıtım videosu yüklü 8 GB flaş bellek, kalem, cep telefonu yedek batarya ve buzdolabı süsleri hediye edildi. 30 bin Alanya materyaline adeta hücum eden Ruslar, daha önce Alanya’da tatil yaptıklarını ve yeniden tercihlerinin Alanya olacağını söyledi.
'EN İYİ TANITIMI YAPACAĞIZ'
Fuarı değerlendiren ALTSO Başkanı Şahin, Alanya standının gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek, “Bu yıl Rusya'da yaşanan ruble krizi nedeniyle MITT Moskova’ya ayrı önem verdik. Bu ülkelerde yaşanan krizi fırsata çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Fuara özel tanıtım materyalleri hazırladık. Bu materyallerin maliyeti zannedildiği gibi çok yüksek değil. Biz istendiğinde etkili tanıtım yapılabileceğini gösterdik. Seneye hedefimiz her fuarda en az 100 metrekare büyüklüğünde Alanya stantları açmak, her fuara 500 bin tanıtım materyali ile gitmek. Örneğin Alanya çantası, her fuarda büyük ilgi görüyor. Ve 100 bin Alanya çantasının maliyeti çok düşük. Biz Alanya olarak güçsüz değiliz, amacımız en güzel, en büyük tanıtımı yapmak” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.03.2015 11:29
Anahtar Kelimeler:
Alanya Turistik Işletmeciler DerneğiMehmet şahinALTSORusyaAlanya Olarak Güçlüyüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim