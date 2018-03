''Alanya olarak güçlüyüz''

RUSYA'NIN en önemli turizm fuarı olan 'Uluslararası MITT Moskova Turizm Fuarı' sona erdi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), fuarda Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile birlikte açılan stantta Alanya'yı tanıttı. ALTSO ayrıca fuara bir de, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Bilal Sözen, ALTSO meclis üyeleri Vedat Ali Erdoğan, Mehmet Tüzün, Kerim Yılmaz ve Özcan Şafak Mavili, ALTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, ALTSO üyeleri ve gazetecilerin de yer aldığı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli iş gezisi düzenledi.

ALANYA STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Alanya, 'MITT Moskova Turizm Fuarı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı standında ALTSO, ALTAV ile ALTİD ortaklığında 'Çatı Projesi' kapsamında tanıtıldı. Alanya standını, Kültür ve Turizm Bakanı eski yardımcılarından Antalya Milletvekili Aday Adayı Abdurrahman Arıcı ve İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş başta olmak üzere çok sayıda kişi ziyaret etti. 'MITT Moskova Turizm Fuarı’nda yer alan Alanya standında ziyaretçilere Alanya yazılı güneş gözlükleri, üzerlerinde Alanya ve gülümseyen güneş yer alan bileklikler, mouse pad, 4 dilde Alanya tanıtım videosu yüklü 8 GB flaş bellek, kalem, cep telefonu yedek batarya ve buzdolabı süsleri hediye edildi. 30 bin Alanya materyaline adeta hücum eden Ruslar, daha önce Alanya’da tatil yaptıklarını ve yeniden tercihlerinin Alanya olacağını söyledi.

'EN İYİ TANITIMI YAPACAĞIZ'