Alanya Oba Çayı'nda korkunç ölüm! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Konaklı cinayeti Alman medyasında geniş yer buldu!, Alanya Oba Çayı'nda feci ölüm!, Konaklı'da korkunç ölüm!, Alanya'daki muhtarlara kötü haber!..... Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle