Alanya o yangını Dim TV'den izledi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yangın, saat 06.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki 4 yıldızlı 6 katlı Grand Santana Otel’in mutfak ve deponun olduğu bölümde meydana geldi. Alevler yükselerek otelin katlarına da sıçradı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangından dumanların yükseldiği gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi. Çağrı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 10 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alındı. Otelin dünden itibaren sezona kapatılmasından dolayı yangında ölen ya da yaralanan olmazken sadece maddi hasar meydana geldi.

ODALAR KULLANILMAZ HALDE

Otelin arka kısmında bulunan yangının çıktığı giriş katı ile birinci kat yangında alevlere teslim olurken, diğer katlar ise yangın ve dumandan kısmen etkilendi. Yangın etkilenen oda ve katlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında çıkış nedeni henüz belirlenemezken, kundaklama ihtimaline karşı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YÜCEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Yangın sonrası olay yerine giderek bilgi alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çok üzücü bir olayın yaşandığını söyledi. Başkan Yücel, ”Sabah erken saatlerde başlayan yangın, otelin depo kısmından olduğu belirtiliyor. Ama şu ana kadar herhangi bir tespit yapılamadı. Araştırmalar devam ediyor. Otelle yangın bazı binalardaki camlar patlamış. En sevindirici olay ise yangının çevreye sıçramaması ve can kaybının olmaması Allah daha büyüğünü vermesin, geçmiş olsun dilekleri iletiyorum” dedi.

'CAN KAYBI OLMAMASI TESELLİMİZ'

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, bölgedeki en eski otellerden birinde çıkan yangının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Yangının kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını dile getiren Top, "Sabah saatlerinde otelde çıkan yangında can kaybı yok. Sezonun bitmesi nedeniyle otelin kapalı olması da sevindirici" diye konuştu.