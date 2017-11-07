Alanya Noel Pazarı 10 Aralık'ta

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından başlatılan Uluslararası Sanat Sergisi’nin bu yıl 3.’sü düzenleniyor. Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığında aylık toplantısını gerçekleştiren Yabancılar Meclisi, Kasım ve Aralık ayında düzenleyeceği etkinliklerle ilgili bilgi alışverişi yaptı. Yoğun bir katılımla toplanan meclise, yabancı dernek üyelerinin yanı sıra; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) okuyan yabancı öğrenci temsilcileri de katıldı. Toplantıda, 17 Kasım’da başlayacak 3. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi’yle ilgili hazırlıklar ele alındı. "Dini ve milleti ne olursa olsun sanat dünyanın ortak dilidir" mesajının verileceği sergi, resim, fotoğraf, heykel ve el sanatlarından oluşuyor. Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, “Bu yıl 8.'sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Alanya Noel Pazarı’nın hazırlıklarına başladık. Noel Pazarı, 10 Aralık Pazar günü Belediye Sarayı arkasındaki meydanda düzenlenecek” dedi.