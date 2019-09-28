Alanya, Nobel ödüllü iktisatçıya ilham oldu

ALANYA doğasıyla, tarihi zenginlikleri ve demografik yapısıyla Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi. Sezon boyu milyonlarca misafire, yıl içerisinde de binlerce yerleşik yabancıya kucak açan Alanya, güzellikleri ve ticari faaliyetleriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatıyor. Alanya dünya bilim insanlarına ilham oluyor.

‘ALANYA NOBEL ÖDÜLLÜ OSTROM’A KONU OLDU’

Ekonomi alanında Nobel ödülü alan ilk kadın iktisatçı Elinor Ostrom’un 1970’li yıllarda Alanya’ya yaptığı ziyaret, yaklaşık 20 yıl sonra kaleme aldığı bir makalenin konusunu oluşturdu. Ostrom 1990 yılında yazdığı makalesinde Alanya’da yürütülen balıkçılık faaliyetleri dahil olmak üzere tarım, grup erişimi, çevre kirliliği ve benzeri pek çok alanda ekonomiye ışık tuttu. Makalenin bir kısmında ise şu ifadelere yer verildi: “Bu makale, uluslararası dışsallıkların varlığında balıkçılığın ve çevrenin iyileştirilmesini ele almaktadır. Arttırmayla balık hasat oranlarını veya kirlilik emisyon seviyelerini kontrol etmenin maliyetlerini ve faydalarını etkileyen yatırımlara atıfta bulunuruz. İki ülkeli, iki dönem bir modelde, güçlendirmenin rakip hükümetlerin davranışını etkilemek için stratejik olarak kullanılabileceği ve stratejik etkinin bu tür yatırımlarla ilgili standart ücretsiz sürücü sorununu telafi edebileceği veya güçlendirebileceği gösterilmiştir. Bazı durumlarda, politikalar uluslararası olarak koordine edilmediğinde, ülkelerin çevresel tahribata yatırım yapma teşviki (yani, olumsuz gelişme) olabilir.”

‘İLHAM KAYNAĞI ALANYA’DAKİ BALIKÇILARDI’

Ostrom’un 90’lı yıllarda Alanyalı balıkçılardan ilham alarak bilim dünyasına sunduğu bu makale, aslen Alanyalı olan ekonomist Güneş Aşık aracılığı ile günümüze taşındı. Aşık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda makaleyi takipçilerine sunarak “Ekonomi alanında Nobel ödülü alan ilk kadın Elinor Ostrom’un makalesinde bu sorunla ilgilenme isteği, ilham kaynağı Türkiye'nin güneyindeki küçük memleketim olan Alanya'yı 1970’lerdeki ziyareti kapsamında gözlemlediği balıkçılardı” ifadelerini kullandı.