Alanya'nın yeni ölüm yolunda bir kaza daha!

EDİNİLEN bilgiye göre geçtiğimiz günlerde açılan yeni çevre yolunda bugün öğle saatlerinde 2 aracın karıştığı maddi hasarlı bir kaza daha meydana geldi. Kazada can kaybı olmazken, vatandaşlar yetkililere bir an önce yolun trafiğe uygun hale gelmesi için çağrıda bulundu.

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