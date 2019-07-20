Alanya'nın vitrini 'pisliğe' teslim!

ÖZEL HABER- CEREN ŞAHİN

ALANYA’NIN vitrini konumunda olan, tarihi değerler ile denizin el ele verdiği İskele Caddesi’nde yaşananlar ‘Pes’ dedirtiyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği İskele’de kanalizasyonun taşkınları yaşanıyor ve bölgede kokudan durulmuyor. Alanya’nın tanıtımı noktasında her gün yeni bir proje üretilirken, Alanya’nın vitrini konumundaki İskele’nin pisliğe teslim halleri ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’ dedirten cinsten.

‘TURİSTLER BURUNLARINI KAPATIYORLAR’

Özellikle yaz aylarında nüfusta yaşanan artışla birlikte yıllardır yaşanan taşkınlara ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan vatandaşlar “Burada yıllardır aynı sorun yaşanıyor. Kanalizasyon yetersiz. Sezon arasında çalışma yapılarak alt yapının elden geçirilmesi gerekiyor. Ama bu zamana kadar bir adım dahi atılmış değil. Turistler geliyor ve buradan geçerken burunlarını kapatıyorlar. Kokudan durulmuyor. Belediyeyi arıyoruz başka yere yönlendiriyorlar, yönlendirdikleri yeri arıyoruz, onlar da topu başka yerlere atıyorlar. Muhattap bulamıyoruz. Kentin dinamiklerinin, idari yetki birimlerinin acilen bu sorunu kalıcı olarak çözmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandılar.

Haberin detayları saat 18.00'da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 17:14