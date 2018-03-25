Alanya'nın usta balıkçıları yarıştı

ALANYA renkli bir organizasyona daha sahne oldu. Bu yıl birincisi düzenlenen Alanya Surf Casting Yarışması, dün akşam saat 20.30'da Öğretmen evi önündeki sahilde başladı ve bugün sona erdi. 3 metre ara ile Kleopatra Plajı'nda yapılan yarışta 4 adet sargoz, 1 adet mırmır ve 1 melanur avlayan Foka Av Shimono Team takımından İlker Yılmaz ve Ali Kurt birinci olurken, 3 adet sargoz avlayan Poyraz Paşa Team takımından Ahmet Kar ve Oğuz Topaloğulları ikinci oldu. 3 adet sargoz yakalayan Göktürk Yuki Team Antalya Takımı'ndan Ali Rıza Küçükkaya ve Mustafa Demir ise üçüncü oldu.

Öte yandan, Kızılkule Özel Etap ödülünü Göktürk Yuki Team Antalya takımından Ali Rıza Küçükkoyu ve Mustafa Demir aldı. Hobim Team takımından Selçuk Kaya ise en büyük balığı avladı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları organizasyon yetkilileri tarafından verildi.