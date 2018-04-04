 Alanya'nın ünlü yatırımcısı kansere yenildi

ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Toros Residence İnşaat ve Lumos Hotel 'in ortağı olan tanınmış müteahhit İdris Aksu, 67 yaşında hayatını kaybetti. Böbreklerinde başlayan ve zamanla iç organlarına yayılan kanser nedeniyle uzun süredir Ankara’da tedavi gören Aksu, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aksu’nun cenazesi yarın Ankara'daki Emek Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yeni Alanya, Alanya'nın önemli yatırımcılarından İdris Aksu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

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