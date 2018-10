Alanya'nın ulaşımı meclisten geçti

ANTALYA Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı devam toplantısında UKOME Genel Kurul kararı ile Alanya ilçesinde toplu taşıma faaliyeti yürüten 60 adet araçtan 33 aracın 12 metrelik araçlara, 7 metrelik araçların 9-9.5 metrelik araçlara dönüştürülmesine yönelik karar aldı. Konu ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Türel, Alanya’nın toplu ulaşımda doğu-batı ve merkez olmak üzere üçe bölünmüş parçalı bir durumu olduğunu belirtti. Türel, “Taşımacılık belde belediyeleri döneminden kalan sistem ile devam ettiği için biz bunları büyükşehir yasası ile bütünleştiren bir anlayış ile daha verimli, vatandaş memnuniyetine yönelik bir şekle dönüştürmek istiyoruz” dedi.



Kooperatif Başkanları ile mutabakat sağlandı

Başkan Türel, esnaf temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde kooperatiflerin bazılarının birleşmesi ve araçları da büyüterek çalışması yönünde talep gediğini ifade etti. Türel, “Mahmutlar’daki 7 metrelik araçların 9.5 metreye birebir yükseltilmesi, merkezdeki 9.5 metrelik otobüslerin de 12 metreye 32 taneye kadar yükselmesi yönünde bir düzenlemeyi içeren mutabakatı kooperatif başkanları ile sağladık” şeklinde konuştu.



Rakam konusunda da mutabakat var

Bu tip kapasite artışlarında bir bedel ödenmesinin geçmiş dönemlerde de yapılan bir uygulama olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “Bunu yapmadığınız takdirde devletin birtakım denetim mekanizmalarında sorun olarak oluşabiliyor. Biz Alanya’daki gerek oda başkanı, gerekse kooperatif temsilcileriyle defalarca yaptığımız görüşmelerde onların üyelerinin ödemesi gereken rakamlar konusunda bir mutabakatı sağladık. Hatta belediye olarak esnafımıza kolaylık göstermek üzere bütün adımlarımızı da attık” diye konuştu.



6 ayda 200 bin TL ödenecek

Başkan Türel, esnafın yapacağı ödemeler konusunda ise şu bilgiler verdi; “Doğuda Mahmutlar Kargıcak tarafındaki araçların 7 metreden 9,5 metreye yükselmesi karşısında öncelikli olarak 3 aylık vade ile 250 bin TL bedel ödenmesi söz konusuydu. Bunu biz arkadaşlarımızın da teklifleri karşısında 6 aya yaymak suretiyle 200 bin TL noktasında bir sonuca bağladık. Hatta kendileri ile de bütün şahitler huzurunda bir şifahi mutabakat oluştu. Bununla ilgili yazılı bir protokol de imzaladık.”



Plaka değerinde artış olacak

Bu tip toplu ulaşım araçlarında özellikle plaka bedellerinin piyasa şartları neticesinde oluşan rakamlar olduğunu belirten Türel, “Bugünkü piyasa şartlarında esnafımız yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan Mahmutlar Kargıcak’daki bir aracın 9.5 metreye yükselmesi halinde plaka değerinde en az 300 bin TL’lik bir artış olabileceğini dile getirdiler. Biz de o yüzden 250 bin demiştik, 50 bin TL daha indirim istediler, 200 bin TL dedik. Çünkü biz esnafımıza yardımcı olmak adına piyasa şartlarının da oluşabilecek değerden daha az bir rakamla bunu hiç olmazsa verelim ki esnafımıza destek olalım diye düşündük” şeklinde konuştu.

Alanya’nın plaka değeri ile Antalya’nınki farklı

Bu konuda Antalya’da geçmişte yapılan uygulamaları emsal almak gibi mali ve hukuki sorumlulukları olduğunu vurgulayan Başkan Menderes Türel, “Antalya ulaşım esnafı geçmişte yüzde 88’lik kapasite artışı için esnaf başı 209 bin 806 lira ödedi. İki esnafın birleşip tek otobüse dönüştüğü göz önüne alındığında bir otobüs için 409 bin lira ödendi. Alanya ulaşım esnafı yüzde 266’lık bir kapasite artışı için sadece 200 bin lira ödeyecek Mahmutlar’da. Merkezde ise yarısı kadar bir rakam. Antalya’da daha az ödendiği hiç alınmadığı konusu tamamen yanlıştır. Antalya esnafından çok mu aldınız diye bir soru akla gelebilir, hayır değil, çünkü Alanya’nın plaka değerleriyle Alanya’nın her zaman farklı olur” diye konuştu.



Zorunlu değil, esnafın tercihinde

Türel şöyle devam etti: “Esnafımıza illa bunu ödeyeceksiniz diye zorunluluk haline dönüştürmüyoruz. Tamamen kendi iradesinde. Öderse aracını büyütür, ödemezse bugünkü araçlarla bugünkü sistemde yolcu taşımaya devam ederler. Onların bu araçları büyütme talepleri karşısında bizim onların talebine cevap vermek adına bulabildiğimiz çözüm tamamıyla bundan ibaret.”



“Kamu zararı noktasında sorumluyuz”

Bu bedelleri almamak gibi bir durumun söz konusu olamayacağını vurgulayan Başkan Menderes Türel, ”Bizim de kamu zararı noktasında sorumlu olduğumuz kurumlar var. En az rakam neyse onu esnafımızdan talep ediyoruz. Bu tespit ettiğimiz ulaşım komisyonunda plan bütçe komisyonundaki rakamların şu an bir lira altına alabilme şansımız kamu zararı oluşacağından dolayı mümkün değil. Meclisimiz hiç almayalım diyebilir. O kamu zararının muhatabı olur meclis üyelerimiz. Ama kamu zararı oluşacağı için eğer hiç almazsak buna evet diyebilecek her meclis üyesinin yarın kamu zararından sorumluluğu olur” ifadelerini kullandı.



Bir tek meclis üyemize sarı zarf gelmeyecek

Geçmiş dönemlerde kamu zararından dolayı bazı meclis üyelerine sarı zarflar gittiğini hatırlatan Başkan Türel, “Allah nasip ederse görev süremizi tamamlayıncaya kadar ve tamamladıktan sonra bir tek meclis üyemize sarı zarf gelse bile sorun yaşamayacak şekilde bu dönemi tamamlayacağız. Ben hepinizin sorumluluğunu da üzerimde taşıyorum. İnşallah hiç gelmeyecek çünkü benim ilk dönemim de hiç gelmedi” dedi