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Alanya'nın trafik karnesi nasıl? Vatandaşın şikayetleri neler?

Bir kentin ne kadar yaşanılabilir olduğuna dair temel ölçütlerden biri, trafiğinde geçirilen zaman ve onun niteliğidir. Peki, Alanya'nın trafik karnesi nasıl? Vatandaş memnun mu, varsa şikayetleri neler? Dim TV, bu sorunun yanıtını bulmak için Alanya sokaklarındaydı

Alanya'nın trafik karnesi nasıl? Vatandaşın şikayetleri neler?

Bir kentin ne kadar yaşanılabilir olduğuna dair temel ölçütlerden biri, trafiğinde geçirilen zaman ve onun niteliğidir. Peki, Alanya'nın trafik karnesi nasıl? Vatandaş memnun mu, varsa şikayetleri neler? Dim TV, bu sorunun yanıtını bulmak için Alanya sokaklarındaydı

19 Nisan 2018 Perşembe 15:27
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İŞTE o yanıtlar :

‘YÖNETİM YERİNDE OLMALI’
Mustafa Yılmaz (Emekli); Alanya trafiği keşmekeş. Örneğin , minibüs çıkışında ışık olmaı gerekiyor. Yasak yolları belirlerken hiç trafiğe bakmıyorlar kafadan imza atıp geçiyorlar. Konunun üzerine düşülmesi lazım. Minibüsleri yada taksileri şikayet ettiğimizde Antalya’ya gönderiyorlar. Yönetim uzakta olmaz yönetim yerinde olur. Antalya’dan sadece iki tane zabıta varmış. İki kişi yetmez. 

‘PARK SORUNU VAR’
Yüksel Çimen(Elektrik Teknisyeni); Alanya’nın trafiği allak bullak. Ara sokaklar, şehir içi çok karışık ve çok araba park ediyorlar.Özellikle  Mahmutlar istikametinde oraya çok park ediyorlar. Ambulans yada itfaye gibi araçların geçmesi sıkıntı olur. Ciddi anlamda yollarda park sorunu var. 

‘KURALLARA UYULMUYOR’
Nermin Derinkol(Ev Hanımı); Çok kalabalık ve çok düzensiz .Trafik kurallarına uyulmuyor. Yolda araçların  hangi yönden çıkacağını bilemiyorsunuz. Bilhassa motosikletliler çok pervasız.Park sorunu da çok. Kaldırımda dahi yürünülmüyor. Her yere park edilmemesi gerekiyor.  

‘ŞEHİR İÇİ FECİ’
Sinan Canatan(Esnaf); Alanya’da park sorunu var. Alanya’da şehir içinde genelde eski yapılaşma olduğu  için eski binalarda da otopark sorunu var. Yazın şehir içi feci. Özellikle turistler geldiğinde bu görüntüler çok kötü.   Alanya hızla göç alıp büyüyor. Bu sorunlar ister istemez devam eder.

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Son Güncelleme: 20.04.2018 14:38
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTrafikşikayet
Yorumlar
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kaldırımda dahi yürünmüyor 2018-04-19 17:19:51

Motosiklet ve bisikletliler kesinlikle kural tanımıyor, kaldırımda bile özellikle ters yönden geliyor ve özellikle üzerine sürüyorlar insanların.....buna bir çare bulunması lazım...şikayet hattı olabilir.uyarınca kabalaşıyorlar.....şikayetçiyim....bisikletlere de plaka uygulansın...

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Hasan şirin 2018-04-19 17:32:39

Özellikle tek yön yollar çok ve uyan yok, zaten yollar tek arabalık birde ters yönden gelip trafiği allak bullak ediyorlar. Ters yön dediğin zaman birde utanmasalar insanın üzerine yürüyorlar..

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